مدرب حراس مرمى الأهلي يكشف عن مكالمة هاتفية جمعته بـ"الشناوي" في سويسرا

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، حارس مميز وأدى أداء رائعا أمام منتخب البرتغال، مضيفا أن الشناوي لعب المباراة بخبرات لاعب دولي محترف على الرغم من انها أول مباراة دولية له.



وأضاف في تصريحات لبرنامج "من الآخر" مع محمد شبانة عبر أثير "نغم اف ام" أن المنافسة مشتعلة بشدة لحراسة مرمى المنتخب، خاصة عقب تألق الشناوي، بالإضافة لأداء أحمد الشناوي حارس الزمالك الجديد بمباريات الفريق الأخيرة وعصام الحضري حارس التعاون السعودي والمنتخب.



وتابع أنه هاتف الشناوي عقب مباراة المنتخب أمام البرتغال وهنأه على أدائه الرائع.



أما عن مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا، فأكد أن الأهلي يحترم جميع منافسيه ولا يوجد ما يسمى بالمجموعة السهلة أو الصعبة، فالفريق سيبذل قصارى جهده لتقديم أداء جيد وتحقيق نتائج مميزة.



وأضاف أن شريف إكرامي حارس مرمي الأهلي لن يلحق بمباراة الفريق الودية أمام الفجيرة، ولكنه سيعود خلال 10 أيام للمشاركة مع الفريق بشكل أساسي.