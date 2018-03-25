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أخبار البلد

7 مراكز بحثية وجامعات "غياب" بمعرض "إطلاق طاقات المصريين"

الأحد 25/مارس/2018 - 12:31 م
صورة من مؤتمر إطلاق
صورة من مؤتمر إطلاق طاقات المصريين
مي شاهين و مجدي محمد
انطلقت فعاليات معرض المؤتمر القومى للبحث العلمى تحت عنوان "إطلاق طاقات المصريين"، الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، دون مشاركة 7 مراكز بحثية وجامعات في هذا المعرض بأي بحث أو ابتكار، وفق بيان الوزارة المعني بمشاركة الجهات في هذا المعرض.

ويأتي على رأس هذه الجهات التي لم تشارك بأي ابتكارات فى معرض إطلاق طاقات المصريين، صندوق العلوم والتكنولوجيا التابع لأكاديمية البحث العلمى رغم أنه أول جهات التمويل للأبحاث العلمية للمشروعات البحثية على مستوى المراكز البحثية والجامعات فى مصر، ثم معهد بحوث أمراض العيون، وجامعة جلوبال والجامعة الأوروبية، وأكاديمية الشروق، وجامعة هليوبوليس، والجامعة الحديثة للعلوم والتكنوولجيا، وجامعة نيو جيزة.

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