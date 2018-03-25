لاعبو منتخب مصر يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية .. الأربعاء

اتفق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مع المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم على مغادرة الطائرة التي تقل المنتخب الوطنى لكرة القدم والقادمة من سويسرا متجهة إلى القاهرة في الصباح الباكر يوم الأربعاء المقبل.



وذلك حتى يتمكن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم والجهاز الفني والإدارى والطبى ولاعبو المنتخب من التوجه إلى اللجان المختلفة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وذلك حرصًا من الجميع على تشجيع الشباب على المشاركة في هذا الواجب الوطنى المهم في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد.



هذا ومن المقرر أن يلتقى المنتخب المصرى في مباراته الودية الثانية مع منتخب اليونان في سويسرا وعلى نفس الملعب الذى التقى فيه مع منتخب البرتغال وذلك مساء الثلاثاء المقبل.