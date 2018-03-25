ليبرمان يهدد إيران: لن نسمح لكم بالتواجد في سوريا أو امتلاك سلاح نووي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، اليوم، الأحد، عن أن إسرائيل مصممة على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، وهذا ليس مجرد شعار، وليست مجرد كلمات، حسب تعبيره.



وقال ليبرمان، وفقا لتصريحات عاجلة نشرتها صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها منذ قليل: "لن يكون هناك وجود عسكري إيراني في سوريا ولن تكون هناك إيران النووية".



وأضاف: "نحن لا نقول هذا فقط؛ وإنما نعني ما نقوله".



ووفقا للصحيفة، تأتي تصريحات ليبرمان ردا على الدعوة لتنظيم احتجاجات كانت مقررة في شهر مارس من أجل تخطى "حاجز المليون إنسان" للاعتراض ورفض الجدار الحدودي الإسرائيلي في قطاع غزة، والمقررة في 30 مارس.



وأردف ليبرمان قائلا: «نحن مستعدون لأي احتمال، وسنرفع استعدادنا وسنتعامل مع أي أحداث فور وقوعها».