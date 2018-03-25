إزالة الإشغالات من أمام مقار اللجان الانتخابية بأسيوط

قال المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على جميع رؤساء المراكز والأحياء بإزالة جميع الإشغالات ونقل الباعة الجائلين من أمام مقرات اللجان الانتخابية بمختلف قرى ومراكز المحافظة وتكثيف الحملات المرورية وحملات إزالة الإشغالات بجميع انواعها من الشوارع العامة والميادين استعدادًا لبدء الانتخابات الرئاسية غدًا بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق وإدارة المرور ومديريات الخدمات بالمحافظة.





وأشار المحافظ –فى تصريحات له اليوم– إلى إنه تم الاستعداد للانتخابات الرئاسية وتذليل جميع العقبات أمام الناخبين للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية وتلقى جميع شكاوى ومقترحات المواطنين طوال 24 ساعة من خلال غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربط جميع مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال الانعقاد المستمر لغرفة العمليات ومتابعة العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الامنية.



