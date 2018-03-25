وزيرا النقل والبترول يرفعان العلم على القاطرتين "مختار" و"إبراهيم"

رفع الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس طارق الملا وزير البترول، العلم المصري على القاطرة مختار والقاطرة ابراهيم بميناء دمياط والتي يبلغ قدرة الشد لكل منهما ٢٥ طن وذلك في إطار خطة زيادة إمكانيات خدمات الميناء وإحلال وتطوير وتحديث الوحدات البحرية بهدف تحسين مستوى الخدمة ورفع معدلات الأداء لمواجهة الزيادة المحققة والمتوقعة لحركة السفن.



وأشار الوزير إلي أنه تم استلام القاطرتين مزودتين بأحدث أنظمة مكافحة الحريق وأنظمة ملاحة متطورة ومجهزة بأحدث أنظمة الدفع (رفاصات فويث شنايدر(voithschnidre).



وقام وزيرا النقل والبترول بوضع حجر الأساس لإنشاء مصنع لمشتقات الميثانول بميناء دمياط بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 50 مليون دولار وكذلك وضع حجر الأساس لإنشاء رصيف خاص بمشروع تصدير اليوريا والأمونيا التابع لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 65 مليون دولار بما يسمح بتردد وتداول عدد سفن متخصصة يزيد عن المائة سفينة سنويا.