وزيرة الاستثمار تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

تدلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية غدا الاثنين بمدرسة الأهرام القومية الابتدائية في شارع الصومال بحي مصر الجديدة.



جدير بالذكر أن ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر 2018 يخوض غمارها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي الأخر موسى مصطفى موسى، واستعداد لذلك قامت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بتوزيع الناخبين علي اللجان الفرعية بكل المحافظات، وكذلك القضاة الذين سيقومون بالإشراف على الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.