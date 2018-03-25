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فكر دينى

رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية

الأحد 25/مارس/2018 - 12:23 م
صدى البلد
محمد شحتة
افتتح الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم، الأحد، فصول كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالفيوم.

كان في استقبالهما الدكتور ممدوح مبروك، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة والمشرف على الفصول، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطالبات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

يشار إلى أنه وبتوجيهات من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس الجامعة، تمت الموافقة على افتتاح فصول بمحافظة الفيوم تابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وذلك تيسيرا على طالبات الأزهر من محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة تجنبا لمشقة السفر وتكاليف السكن والإجهاد.

وشملت الفصول شعب أصول الدين واللغة العربية والشريعة والقانون والشريعة الإسلامية، وتقرر فتح باب التحويل أمام الطالبات للالتحاق بالفصول بداية من الفصل الدراسي الثاني.

ووصل عدد الطالبات بالفصول الآن إلى حوالي 600 طالبة، حيث بدأت الدراسة بالفرقة الأولى بداية من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري.
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية
رئيس جامعة الأزهر ومحافظ الفيوم يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية

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