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منوعات

ممثلة إباحية تكشف كواليس علاقتها بالرئيس دونالد ترامب

الأحد 25/مارس/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أحمد شريف
قالت السيدة ستورمي دانييلز، الممثلة الإباحية التي ادّعت أنها كانت على علاقة بالرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، إن مسيرتها في أفلام الكبار ساعدتها في التعامل مع جمهورها الجديد بعد الفضيحة الأخيرة. 

ووافقت "دانيلز" التي تبلغ من العمر 39 عامًا على إجراء حلقة من 60 دقيقة، على الهواء يوم الأحد، حول علاقتها القوية مع الرئيس الأمريكي الحالي. 

وقالت دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لصحيفة واشنطن بوست في مقابلة، إن هذا السيرك الإعلامي انتقص من حياتها اليومية كأم وزوجة ومخرجة أفلام للكبار. 

وأضافت أن مهنتها ساعدتها في تدقيق الرأي العام بشأن علاقتها المزعومة مع ترامب. 

وتدّعي دانيلز أنها كانت على علاقة غرامية مع ترامب ابتداءً من عام 2006، في نفس الوقت تقريبًا الذي تقول فيه كارين مكدوجال، زميلة اللعب في بلاي بوي، إنها كانت تشاهده. 

ودفع محامي ترامب 130 ألف دولار للنجمة الإباحية لشراء صمتها قبل الانتخابات في عام 2016 لعدم الإفصاح عن قصتهما، حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

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