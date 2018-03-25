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أخبار العالم

ترامب ينعي الضابط الفرنسي «البطل» ضحية هجوم «تريب»

الأحد 25/مارس/2018 - 12:29 م
بادل بلترام نفسه
بادل بلترام نفسه بامرأة كان المسلح يستخدمها كدرع بشري
أحمد قاسم
أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعازيه لأسرة الضابط الفرنسي، أرنو بلترام، الذي توفى، أمس، بعد أن بادل نفسه بأحد الرهائن فى هجوم على متجر بجنوب غرب فرنسا، يوم الجمعة، الذى أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنه.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: "فرنسا تنعي اليوم بطلًا عظيمًا.. لقد توفي الضابط بعد عملية تبادل شجاعة مع الرهائن في الهجوم الإرهابي لداعش".

وأضاف: "هناك الكثير من الشجعان اليوم حول العالم يحاربون التطرف، وهناك ضرورة لإجراءات رادعة، خاصة عند الحدود". 

وكان أرنو بلترام، الذى خدم فى العراق، قد تم نقله إلى المستشفى وهو يصارع الموت بعد أن بادل نفسه بامرأة من الرهائن الذين احتجزهم المهاجم داخل المتجر فى بلدة تريب.

وأعلنت السلطات الفرنسية فى وقت سابق أن المهاجم يدعى رضوان لقديم -٢٥ عامًا- وهو فرنسى مغربى المولد من مدينة كاركاسون القريبة من تريب، فيما قال المدعى العام الفرنسى فرانسوا مولان إن المهاجم معروف لدى السلطات لاتجاره فى المخدرات وارتكابه جنحا، وكان تحت مراقبة أجهزة الأمن فى ٢٠١٦ و٢٠١٧ لصلته بحركة سلفية متطرفة.

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