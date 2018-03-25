ترامب ينعي الضابط الفرنسي «البطل» ضحية هجوم «تريب»

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تعازيه لأسرة الضابط الفرنسي، أرنو بلترام، الذي توفى، أمس، بعد أن بادل نفسه بأحد الرهائن فى هجوم على متجر بجنوب غرب فرنسا، يوم الجمعة، الذى أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عنه.





وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد: "فرنسا تنعي اليوم بطلًا عظيمًا.. لقد توفي الضابط بعد عملية تبادل شجاعة مع الرهائن في الهجوم الإرهابي لداعش".





وأضاف: "هناك الكثير من الشجعان اليوم حول العالم يحاربون التطرف، وهناك ضرورة لإجراءات رادعة، خاصة عند الحدود".





وكان أرنو بلترام، الذى خدم فى العراق، قد تم نقله إلى المستشفى وهو يصارع الموت بعد أن بادل نفسه بامرأة من الرهائن الذين احتجزهم المهاجم داخل المتجر فى بلدة تريب.



