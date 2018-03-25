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أخبار العالم

شاهد... مليونية في أمريكا لفرض رقابة على تجارة الأسلحة

الأحد 25/مارس/2018 - 12:36 م
مظاهرات أمريكا بالأمس
مظاهرات أمريكا بالأمس
رحيم يسري
تظاهر حوالي مليون شخص بالولايات المتحدة الأمريكية بالأمس، للمطالبة بفرض رقابة على تجارة وحيازة الأسلحة في البلاد وذلك عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت في إحدى مدارس فلوريدا الثانوية الشهر الماضي وراح ضحيتها نحو 17 شخصا.

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن 800 ألف أمريكي تظاهروا بالأمس في واشنطن و200 ألف آخرين في نيويورك وعدة ولايات تحت شعار "سنمضي سويا من أجل حياتنا" بمبادرة من طلاب المدارس الثانوية في أمريكا.

ويطالب الشباب بالحد من انتشار الأسلحة في أمريكا ما يشكل خطرا على حياتهم وأبنائهم، متهمين السلطات العامة بتجاهل التحقيق مع منظمات بيع الأسلحة في الولايات المتحدة بسبب المكاسب الطائلة التي تجنيها الحكومة جراء بيع الأسلحة.

وتسفر مبيعات الأسلحة عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص سنويا في الولايات المتحدة، وهو ما دفع الأمريكيين للتحرك بسبب التهديد المعرضين له بشكل يومي، بينما يعتبر البعض اقتناء سلاح ناري حقا دستوريا أساسيا.

وتصدرت مبادرة طلبة الثانوية في أمريكا المشهد العام في الأسابيع الماضية، حيث قدم جورج كلوني واوبرا وينفري وستيفن سبيلبرج 500 ألف دولار لدعم الحركة الطلابية، كما شارك عددا من النجوم في تلك المظاهرات.

وحرص الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على دعم الطلاب بقوله "الصغار الذين يشاركون في تلك المسيرات يمثلون مصدر إلهام لي أنا وميشيل أوباما"، موجها رسالة إلى المشاركين في المسيرات طالبهم فيها بمواصلة العمل والمضي قدما، مشيرا إلى أنه لا يوجد شئ يمكنه أن يقف في طريق ملايين الأصوات التي تطالب بالتغيير.

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