بعثة الاهلى تطير إلى الإمارات استعدادا لمباراة الفجيرة الودية



غادر تمطار القاهرة الدولي، منذ قليل، على متن طائرة خاصة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لتوجهه إلى دولة الإمارات، لخوض مباراة الفجيرة الودية التي تقام يوم 27 مارس الجاري، في إحتفال النادي الإماراتي بمرور 50 عاما على تأسيسه.



وقالت مصادر أمنية بالمطار، إنه تم انهاء إجراءات سفر بعثة الفريق، المكون من 44 لاعبا وإداريا، من صالة 1 بالمطار، ويرأس البعثة خالد الدرندلي أمين الصندوق فيما يلحق حسام البدري المدير الفني بالبعثة في الإمارات قادما من كندا لقيادة الفريق في المباراة الودية.



ويغيب عن الأهلي لاعبو الفريق الدوليين المنضمين للمنتخبين الأول والأولمبي والرباعي المحترف في صفوف الفريق وليد أزارو وعلي معلول وجونيور أجاي وباكا للانضمام لمنتخبات بلادهم.



وكان أحمد أيوب المدرب العام قد قاد تدريبات الفريق بعد العودة من الجابون.



