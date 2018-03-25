مؤتمر دولي للعلاج الطبيعي يقرر تقديم خدماته لمصابي الإرهاب بالمجان

صرح عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة الدكتور علاء بلبع، اليوم الأحد، بأن المؤتمر الدولي التاسع عشر للعلاج الطبيعي قرر فتح جميع العيادات الخارجية بكليات العلاج الطبيعي بمصر والدول العربية؛ لاستقبال وتقديم خدماته العلاجية للمصابين في العمليات الإرهابية وعلاجهم بالمجان.





وقال "بلبع" - في تصريح له اليوم - إن المؤتمر أشاد بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة الوطنية ودورهم البطولي في محاربة الإرهاب خاصة بواسل العملية "سيناء 2018" الذين حققوا نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهابيين داخل أرض الفيروز.





من جهتها، أوضحت الدكتورة أمل يوسف وكيل كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا أن المؤتمر قرر عمل قوافل علاجية دورية إلى سيناء؛ لتقديم خدمات العلاج الطبيعي لمصابي الإرهاب، إلى جانب توصية جميع المصانع والشركات التي تعمل في مجال الجبائر والأطراف الصناعية بتقديم هذه المنتجات لمصابي الإرهاب بأسعار رمزية أو مجانا.





من جانبه، أشار الدكتور ماهر القبلاوي الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة والأمين العام للمؤتمر إلى أنه سيتم تحديد موعد زيارة أول قافلة علاجية إلى سيناء لتقديم خدمات العلاج الطبيعي لمصابي الإرهاب عقب انتهاء إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا وتستمر لمدة 3 أيام.



