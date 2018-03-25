تعرف على قائمة الأهلي في رحلة الإمارات

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق، إلى الإمارات ظهر اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الفجيرة الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل في احتفال نادي الفجيرة بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.





وضمت قائمة الفريق المتجهة إلى الإمارات 15 لاعبًا وهم: حسام غالي ومحمد نجيب وصبري رحيل وباسم علي ومحمد هاني وعمرو السولية وميدو جابر وأحمد حمودي وعلي لطفي وهشام محمد وإسلام محارب ورمضان مصطفى ومحمد شريف، وكريم يحيى ومحمود الجزار.



