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أخبار البلد

لقاء بين رئيسي بعثتي الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات المصرية

الأحد 25/مارس/2018 - 12:32 م
صدى البلد
أ ش أ
التقت السفيرة هيفاء أبو غزالة رئيسة بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية برئيس وفد الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات السيد عبد الله ديوب وزير خارجية مالي الأسبق والوفد المرافق له بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم" الأحد" ، وذلك لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غدًا على مدار ثلاث أيام .

ونقلت السفيرة هيفاء أبو غزالة للسيد عبد الله ديوب تحيات الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وحرصه على قيام بعثة الجامعة العربية بدورها المحدد على أكمل وجه.

وأكدت السفيرة أيضًا أن البعثة ستبذل كافة الجهود الممكنة لضمان نجاح مهمتها، وذلك في إطار ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للانتخابات.

و تطرق اللقاء لبحث عمل البعثة في الانتخابات الرئاسية الجارية، وعرض الأنشطة والاستعدادات الخاصة ببعثة الجامعة العربية.

وقالت السفيرة أن تواجد بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات الرئاسية هام جدًا ويأتي في إطار متابعة ومراقبة العملية الانتخابية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن عن نشر بعثة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر ، مشيرًا إلى انه سيتابع الانتخابات الرئاسية في البلاد المقرر في الفترة 26-28 مارس 2018 تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة المصرية والهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية.

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