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ثقافة

سفارات المعرفة بمكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للشعر

الأحد 25/مارس/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أ ش أ
نظمت إدارة سفارات المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وهو اليوم الذي تحتفل به الأمم المتحدة في الحادي والعشرين من مارس من كل عام، تحت شعار "الشعراء يتألقون من أجل مجتمع متسامح".
وذكر -بيان صحفي صادر عن مكتبة الإسكندرية اليوم الأحد- أن الاحتفال بهدف إبراز دور وأهمية الشعر في إرساء دعائم التسامح ونبذ العنف وتحقيق التناغم والانسجام بين جميع أفراد المجتمع.
وتضمن الاحتفال، الذي أقيم في سفارات المعرفة بمحافظات القاهرة والبحيرة ومدن الدلتا ومدن القناة ومحافظات الصعيد، العديد من الأمسيات والندوات الشعرية والحلقات النقاشية وورش العمل التي ضمت عدد من المواهب الشعرية الواعدة من طلبة الجامعات المصرية المختلفة، كما اشتمل على مشاركات من كبار أساتذة الجامعات والشعراء في مختلف المجالات.
وقد نظمت سفارة المعرفة بجامعة كفر الشيخ ندوة عن "القواعد والأساليب المثلى لإلقاء الشعر"، تم خلالها عرضا لبعض القصائد الشعرية التي تدور حول فكرة نشر التسامح والسلام، وتدريب الشباب على كيفية إلقائها بشكل سليم.
وعلى جانب آخر، دارت حلقات نقاشية وورش عمل داخل سفارة المعرفة بجامعة عين شمس حول فكرة التسامح وتقبل الآخر في الشعر بلغات مختلفة، حيث قام الطلاب بإلقاء وترجمة القصائد الشعرية من اللغات الإنجليزية والأسبانية إلى اللغة العربية، كما قام عدد من الطلاب من دارسي اللغة العربية بعرض بعض القصائد من الشعر العربي التي تدور حول نفس الفكرة، وكذلك عرض لبعض مواهب الشباب في غناء القصائد الشعرية.
أما سفارة المعرفة بجامعة جنوب الوادي، فقد عقدت ندوة بعنوان "الشعر في عيون الشباب"، تضمنت مقارنة بين الشعر العربي القديم والحديث، وقد تم خلالها مناقشة مقطوعات شعرية لأهم شعراء العصور الشعرية المختلفة بدءا من العصر الجاهلي مرورا بعصر شعراء المهجر وختاما بشعراء العصر الحديث، كما تناولت أيضا كيف تعرضت المدارس الشعرية المختلفة لفكرة التسامح ونشر السلام.
وسوف تقام ورشة عمل في سفارة المعرفة بجامعة دمنهور بعنوان "قراءات شعرية"، والتي سيتعرف الطلاب من خلالها على الأساليب الصحيحة والسليمة لإلقاء الشعر، كما ستقدم أيضا نبذة عن الشعر بمختلف قوالبه وأشكاله الفنية من الشعر المنظوم والمنثور والشعر الحر.

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