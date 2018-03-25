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رياضة

النادي الاهلي ينجح في التعاقد مع ثنائي كرة اليد بنادي سبورتنج

الأحد 25/مارس/2018 - 12:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
نجح النادي الأهلي في التعاقد مع ثنائي كرة اليد بنادي سبورتنج؛ ياسمين الناصر ومي جمعة؛ لتدعيم فريق كرة اليد بالنادي الأهلي الذي يستعد للمشاركة في بطولة إفريقيا التي ينظمها النادي الأهلي وتنطلق في الثالث عشر من أبريل المقبل.

وقال ياسر صلاح مدرب فريق يد الأهلي «سيدات» إنه تم إنهاء إجراءات التعاقد مع ثنائي نادي سبورتنج؛ من أجل الاستعانة بهما فقط في بطولة إفريقيا المقبلة على أن تعودا بعد ذلك لفريقهما.

وأشار إلى أن ياسمين الناصر ومي جمعة ستنضمان لتدريبات الأهلي عقب انتهاء منافسات الدورة المجمعة الثانية لدوري العمومي 30 مارس الحالي التي تقام في الإسماعيلية يوم 28 من الشهر الجاري.

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