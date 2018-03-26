أمين الفتوى: نحتاج لإشاعة الصفح والعفو فى علاقاتنا الاجتماعية.. فيديو

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نحتاج اليوم فى علاقاتنا الاجتماعية إلى إشاعة مبدأ الصفح والعفو والتسامح، بعد أن افتقدناها كثيرا.



وأضاف أمين الفتوى، فى لقائه على فضائية "الناس"، أن الارتياح والانسجام بين أفراد الأسرة مطلوب، فعلى الأبناء أن يلبوا رغبات والديهم ويعملوا على راحتهم ورعايتهم، وأن يقدموا راحة الوالدين على راحتهم.



وأشار إلى أنه فى حالات قطع صلة الرحم لابد أن يكون هناك تعامل بالعقل والحكمة وأن يحاول أحد الطرفين فى البدء بالسلام والصلح ويأخذ بالأسباب لعل الله يهدى الفاجر فى الخصومة وتعاد العلاقة مرة أخرى.