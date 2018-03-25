مجدي الهواري يكشف لـ"صدى البلد" سبب اختيار درة لـ"الشارع اللي ورانا"

كشف المخرج مجدي الهواري عن سبب اختياره للفنانة التونسية درة لتكون بطلة مسلسل "الشارع اللي ورانا"، الذي بدأ عرضه منذ ايام ويحقق نجاحا كبيرا.



وقال "الهواري" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن درة كانت اول ممثلة مرشحة للدور وأنه لم يرشح أحدا قبلها، أما عن سبب اختياره لها فمن رؤيته كمخرج وجد ان درة هي أنسب واحدة لتقديم الدور الذي يجمع تركيبة مختلفة، مؤكدا انها قدمت الدور على أكمل وجه.



تدور أحداث المسلسل حول (نادية) وهي فتاة في العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة في مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها كان يطاردها حلم تظهر فيه يوميًا وهي تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفي نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.

