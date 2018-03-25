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أخبار البلد

معهد بحوث البترول: نوفر لقطاع البترول والبتروكيماويات سنويا نحو مليار جنيه

الأحد 25/مارس/2018 - 04:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول أن المعهد يمتلك أكثر من 26 مشروعا منفذا بمردود اقتصادي للبحث العلمي التطبيقي، وذلك من خلال تطبيق نظرية فرق تكلفة الفرصة البديلة، حيث يوفر المعهد سنويا ما يقرب من مليار جنيه على قطاع البترول والبتروكيماويات.

واستعرض الصباغ، خلال مشاركة المعهد في المؤتمر القومي للبحث العلمي (إطلاق طاقات المصريين)، والذي انطلق أمس، الإمكانيات التطبيقية والإنتاجية للمعهد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بتطبيق سياسة الجودة الشاملة، حيث حقق الإنتاج العلمي في الفترة من 2010 إلي 2018 ما يزيد على 1700 نشر عالمي، و22 براءة اختراع مطبقة.

وأوضح أن المعهد يتشرف برئاسة التحالف القومي للمعرفة والتكنولوجيا في مجال الكيمياء والبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من تدوير المخلفات البلاستيكية والبوليمرية بعد معالجتها وإضافة مواد مبتكرة لتحسين خواصها واستخدامها مرة أخرى بمواصفات عالية بدلا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن معهد بحوث البترول أفضل مثال لربط البحث العلمي بالصناعة، منوها بأنه يمتلك أفضل براءة اختراع، وهي كبريتيد الهيدروجين، التي يتم تطبيقها في مجال البترول وهي ذات مردود اقتصادي قومي، وقد نالت الجائزة الذهبية من منظمة (وايبو) العالمية للملكية الفكرية وجائزة مالية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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