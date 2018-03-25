"الطليعة" يستضيف آخر عرض لمسرحية "يوتيرن" بعد غد



تدور أحداث المسرحية حول فكرة الإنسانية التي تخلى عنها الإنسان، ولعنة الدم التي تطارده منذ الخطيئة الأولى عندما قتل قابيل أخاه هابيل.



المسرحية بطولة: شريف خير الله، هايدي عبد الخالق، ريهام أبو بكر، سوزان مدحت، مشيل ميلاد، ريتا هاني، إسلام علي، هشام فهمي، نرمين نبيل، درماتورج وأشعار سامح عثمان، ديكور وملابس محمود الغريب، تأليف موسيقي صادق ربيع، أداء حركي عمرو باتريك، مكياج إسلام عباس، جرافيك وتصميم دعاية محمد يحيي، وإخراج السعيد منسي، ومن إنتاج مسرح الطليعة.

يستضيف مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح بعد غد الثلاثاء، آخر عرض لمسرحية "يوتيرن" التي حظيت بإشادة عدد كبير من النقاد والمسرحيين خلال ليالي عرضها الفترة الماضية، وهى مأخوذة عن نص"نجونا بأعجوبة" للكاتب الأمريكي العالمي"ثورنتو وايلدر".