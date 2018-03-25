قافلة طبية متنقلة من وزارة الصحة لأهالي منشأة البكاري.. صور

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متنقلة بمركز شباب منشأة البكارى بحى الهرم .



وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الاكثر الاحتياجًا وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة من القوافل.



واشار "الدالى"، الى ان القافلة هي الثانية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة خلال هذا الشهر حيث تم تنفيذ قافلة متنقله منذ ايام بمركز شباب امبابة بحى شمال الجيزة ولاقت استحسان الاهالى لما قدمته من خدمات طبية للاهالى.



وأضاف المحافظ، ان القافلة قامت بالكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات .



وقالت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة استمرت على مدار يومين وقامت بالكشف على 3 الاف حالة مرضية فى جميع التخصصات بالمجان دون تحميل المواطنين اى نفقات، مشيرة الى أن وزارة الصحة والسكان ساهمت فى توفير الادوية اللازمة للحالات المرضية.