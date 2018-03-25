تهاني الجبالي: المصريون يعرفون واجبهم تجاه الدولة.. فيديو

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، إن الشعب المصري عريق ويعرف قيمة الدولة، ولديه حاسة تاريخية تجاه حماية الدولة أمام أي تحدي، مؤكدة أن المصريين يعرفون واجبهم تجاه وطنهم، وأن مصر رمانة الميزان في العالم، ولهم القدرة على حماية مؤسسات الدولة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن احتشاد المصريين هو أكبر رد على الاعداء، مؤكدة أن المرأة المصرية هي صانعة الأجيال وكانت في مقدمة المشهد الثوري وتحملت أعباء الأزمة الاقتصادية، وتعلم أنها في لحظة احتشاد وطني.



وأكدت أن كل اعداء مصر في الداخل والخارج هم من يعملون على عدم خروج المصريين غدا، ولا يريدون الخير لنا ولا لاقتصادنا.