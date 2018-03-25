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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يوجه رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 04:41 م
صدى البلد
هيثم سعد الدين
يدلي وزير القوي العاملة محمد سعفان غدا الأثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2018، بمقر لجنة مدرسة الشهيد ملازم أول محمد أشرف عبد الفتاح الإعدادية، سابقا "المدرسة التجريبية الموحدة الإعدادية " بمدينة نصر .

ووجه الوزير رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، وهي الانتخابات الرئاسية 2018 مما يتطلب منا جميعا أن نرسم صورة حقيقة عن مصر أمام كل دول العالم، ونبرز دور المواطن والشعب المصري في القدرة على اتخاذ خطوات للتنمية للنهوض بمصر، مشددا على أن ذلك لن يتأتى إلا إذا كنا قادرين أن نؤكد للعالم بأن المواطن والشعب المصري قادر على ذلك.

وقال: إن القوات المسلحة والشرطة المصرية، في سيناء الحبيبة تثأر للشهداء، وتحافظ على سلامة وأمن مصر، مشيرًا إلى أنه يجب أن نرد على الإرهاب الأسود الذي ينادي بمقاطعة الانتخابات ردا حاسمًا بأن يثبت المواطن للعالم كله بأنه قادر ومشارك وموجود، وأن يرسم صورة حقيقية حتى نعيد حق الشهداء مثل "منسي ، ومغربي ، والشبراوي ".

وأشار إلى أنه يجب أن نقدم للعالم كله صورة حقيقة عن مصر، تؤكد أن المواطن والشعب المصري هو صاحب الحق الأول في رسم كل الخطوات التي تسعى لتنمية دولته الحبيبة.

واختتم الوزير رسالته مرددًا " تحيا مصر ..تحيا مصر .. تحيا مصر" .

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