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أخبار البلد

"راصد" تعلن حالة الطوارئ بغرف العمليات لمتابعة الانتخابات

الأحد 25/مارس/2018 - 04:31 م
صدى البلد
أماني نوار
أعلنت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان وجمعية الامام للتنمية والثقافة الانتهاء من الاستعدادات النهائية لمتابعة الانتخابات الرئاسية في تحالف راصد الذى دعت اليه مؤسسة مصر السلام

في وسط حالة من الطوارئ بغرفة عمليات الرئيسية الكائنة ب13 ش صبرى ابو علم الدور الرابع بوسط القاهرة وقد خصصت المؤسسة الخطوط الساخنة التالية لتلقي البلاغات من المواطنين أو أعضاء الحملات عن طريق وسائل التواصل المختلفة سواء بالتليفون أو برامج التواصل السريع ، وذلك لإعداد تقارير مرحلية لرفعها إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات

إضافة إلى 10 غرف إقليمية موزعين لتغطية جميع محافظات الجمهورية للتواصل مع متابعين المبادرة لرصد جميع مراحل العملية الانتخابية ورفع تقارير الى الهيئة الوطنية للإنتخابات والاعلان عنها للرأى العام

ولفت أحمد فوقى أن راصد وضعت معايير لاختيار المتابعين، أهمُّها الخبرة السابقة والحيادية بعيدًا عن أعضاء الحملات الانتخابية للمرشحين وأعضاء الأحزاب السياسية من ذوي المصلحة المباشرة، وأشار إلى أن "مصر السلام" والامام للتنمية إختتما تدريب المتابعين على مستوى الجمهورية على آليات الرصد والتوثيق والمعايير الدولية للانتخابات ومدوّنة سلوك المتابعين الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات وإعداد البيانات المرحلية والتقارير النهائية عن العملية الانتخابية

ودعت مبادرة راصد في ختام بيانها، جموع المواطنين إلى النزول لصناديق الاقتراع، ولا سيما أن المشاركة الفعلية للمواطنين تمثل أهم الضمانات لنزاهة الانتخابات وضمان سيرها بصورة صحيحة

ومن جانها تناشد مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان الحكومة المصرية بضرورة توفير وسائل إنتقال أمنة لانتقال الناخبين بمحافظة شمال سيناء حفاظا على حق أهل سيناء في مباشرة حقوقهم السياسية

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