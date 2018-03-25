ائتلاف "نزاهة": الانتخابات فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية

قال رياض عيسى، رئيس ائتلاف "نزاهة"، إن الانتخابات فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية وتحقيق حق المواطنين في الانتخاب واختيار من يمثلهم.



وأضاف عيسى، خلال المؤتمر الصحفي الأول لائتلاف نزاهة، اليوم الأحد، أنهم سيتابعون مدى توافق الانتخابات مع المعايير الدولية المتبعة في عملية التصويت.



وأوضح رئيس ائتلاف نزاهة، أنهم حريصون على متابعة مدى التزام الجهات المسئولة عن العملية الانتخابية في الوقوف على الحياد بين كلا المرشحين.