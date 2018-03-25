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خبير أمني يطالب المحافظين بالتفتيش عن السيارات المركونة.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 04:32 م
اللواء مجدي البسيوني
اللواء مجدي البسيوني
مي فهمي
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن السيارة التي نفذت بها عملية استهداف مدير أمن الإسكندرية مسروقة، متوقعا أن تكون لوحة أرقام السيارة قد تم سرقتها من سيارة أخرى، أو تكون لوحتها المعدنية بالفعل.

وأضاف "البسيوني"، خلال لقائه بفضائية "النيل للأخبار"، اليوم الأحد، أن رجل المرور يجب أن تكون عينه فاحصة، وهو من يستطع تحديد أماكن السيارات المسروقة، ولا ننتظر الأكمنة لتحديد السيارات المسروقة.

ونصح المحافظين، بالتفتيش عن السيارات المركونة قائلا: "أرجوكم فتشوا عن السيارات المركونة في الشوارع بالأيام، متعرفش تحتها ايه"، مشددا على أهمية تركيب الكاميرات في مختلف المناطق لحماية للمواطنين أولا.

وأكد أن خطة تأمين الانتخابات الرئاسية تتسم بالشمولية، مؤكدا أن الشعب هو الأساس في عملية التأمين.

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