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أخبار العالم

«فيسبوك» ينشر اعتذارا رسميا في الصحف بسبب فضيحة حملة ترامب

الأحد 25/مارس/2018 - 04:42 م
مارك زوكربيرج مؤسس
مارك زوكربيرج مؤسس موقع فيسبوك
رحيم يسري
نشر رئيس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرج، إعلانات على صفحة كاملة في 9 صحف بريطانية وأمريكية رئيسية اليوم، الأحد، وذلك للاعتذار عن فضيحة كبرى بشأن انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين.

ونقل موقع "فرانس 24" الفرنسي، عن مارك قوله: "نتحمل مسؤولية حماية بياناتكم.. إذا لم نتمكن من ذلك فإننا لا نستحقها"، مؤكدًا أن موقع التواصل الاجتماعي الأشهر قام بتبديل القواعد المتعلقة بالتطبيقات لمنع حصول اختراق مماثل مستقبلًا.

وتم نشر الإعلانات في مواقع بارزة في ست صحف بريطانية بما فيها "ميل أون صنداي" الأكثر مبيعًا، و"ذا صنداي تايمز"، و"ذا أوبزرفر"، وفي الولايات المتحدة، نشرتها "نيويورك تايمز"، و"واشنطن بوست"، و"وول ستريت جورنال".

وأوضح زوكربيرج، أن اختبارًا طوره باحث جامعي سرب بيانات فيسبوك الخاصة بملايين الأشخاص عام 2014، مضيفًا أن ذلك كان خرقًا للثقة، معربًا عن أسفه؛ لأنه لم يقم بالمزيد وقتها، وأكد أنه يقوم حاليًا بخطوات لضمان عدم حدوث ذلك مجددًا.

ويتطابق هذا الإعلان مع تصريحات مارك العلنية التي أدلى بها الأسبوع الماضي بعدما أدت القضية إلى تحقيقات في أوروبا والولايات المتحدة وتسببت بتراجع سعر سهم فيسبوك بصورة كبيرة.

وكانت شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"؛ من أجل تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016، وتم التحقيق مع مارك على خلفية تلك الأخبار.

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