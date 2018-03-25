نجم المنتخب السابق يكشف أسباب حزن الجماهير من الخسارة أمام البرتغال

أكد هاني رمزي نجم المنتخب الوطني السابق، أن أداء المنتخب الرائع خلال مواجهة البرتغال هو ما جعل الجماهير حزينة من الخسارة.



وأضاف خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن على اذاعة انرجي: "قبل بداية المباراة الجميع توقع الهزيمة، ولكن مع الأداء الرجولي في المباراة والتقدم في النتيجة حتى الدقيقة 90، هو ما رفع طموحات الجماهير".



وتابع: "المنتخب على المستوى الدفاعي متماسك ويقدم أداء جيد، ولكن لازلنا نعاني مع الشق الهجومي والاعتماد على صلاح فقط، والأداء الهجومي يحب تطويره الفترة المقبلة".



وقال: "المنتخب يملك عددا كبيرا من المحترفين واختفت الرهبة بين اللاعبين من أي منتخب، والمكسب الحقيقي من المباراة هو محمد الشناوي، والذي قدم أداء ثابتا خلال المباراة".