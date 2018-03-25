المصرية لحقوق الإنسان تشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أهمية الرقابة على الإنتخابات تعلن المنظمة عن تشكيلها غرفة عمليات وشبكة من المتواجدين بالمحافظات المصرية المختلفة لتلقي أية شكوى تتعلق بأية انتهاكات تمس العملية الإنتخابية والتي من المقرر اجرائها ايام 26و 27و28 /3/2018، وتؤكد المنظمة ان الرقابة على مجريات العملية الانتخابية هي جزء أصيل من عمل منظمات المجتمع المدني.



وقد صرح د. حافظ ابو سعدة ان ان المتحدثين الرسميين للمنظمة المصرية لحقوق الانسان امام وسائل الاعلام هم احمد عبد الحفيظ نائب رئيس المنظمة وعصام شيحة الامين العام

