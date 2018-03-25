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صعيدية تجوب المحافظات بدراجة: تحديت نفسي وقطعت 115 كيلو فى 6 ساعات..فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 04:34 م
صدى البلد
أكدت الدكتور أميرة أحمد يحيى، طبيبة تقود دراجة وتجوب بها الصعيد، أن الرياضة من حق الجميع ممارستها فى كل وقت وأن جميع المصريين يمارسون الرياضة، مشيرة إلى أن زوجها محب للرياضة وشجع كلا منهما الآخر على ممارستها وأن ركوب الدرجات مثل أى رياضة أخرى.

وتمنت الدكتور أميرة أحمد يحيى، فى لقاء ببرنامج "ست الحسن" على قناة on E، الذهاب إلى عملها بالدرجة حيث تعمل طبيبة أمراض نساء، مطالبة بتخصيص أماكن لوضع العجل بها حيث أن هذه المشكلة الوحيدة التى تعرقل ذهبها للعيادة بالدراجة.

وعن قطعها مسافة 115 كيلو بالعجلة من أسيوط لسوهاج، قالت "أميرة": "تحديت نفسى فى قيادة الدراجة لهذه المسافة وكان نفسى اعمل مسافة وأشوف هوصل قد ايه، وفى طقوس خلال السير بالدراجة حيث تتطلب وجود قائد وتوفير وسائل أمان"، مؤكدة أنها تحدت نفسها بكسر حاجز الخوف من خلال قطع هذه المسافة الكبيرة.

وتابعت: "إحنا طلعنا المشوار الساعة 5 الفجر ووصلنا تقريبا 11 وكنا نتوقف فى الطريق للراحة لمدة حوالى 5 دقائق"، مشددة على ضرورة جعل الرياضة أسلوب حياة للمصريين، كما أفادت بأن عدد الجروب الخاصة بهم وصل الآن لحوالى 200 فرد ويصل إلى 400 مشارك فى الإجازات وأن المشاركين يضمون الكثير من العائلات.

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