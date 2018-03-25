أحمد حسن يعلق على فيديو «ميدو والبلدوزر»

استنكر أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق الهجوم غير المبرر على أحمد حسام ميدو المحلل الرياضي ومجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الحالي عقب تسريب فيديو لهم بكواليس أحد الاستوديوهات التحليلية.



وأكد العميد خلال برنامجه " في التمانينات " عبر أثير " إنرجي"، أن حديثكم كان خلال جلسة خاصة، مشددا أن الجميع يتحدث بتلك الألفاظ خلال الجلسات الودية مع الأصدقاء.



وأضاف أن المنتخب قدم مباراة رائعة أمام البرتغال، فمن غير الطبيعي التركيز على ذلك الفيديو ونسيان مباراة المنتخب، متعجبا من سعى البعض وراء البحث عن فضيحة.