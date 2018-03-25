تعليق عدلي القيعي على أداء حارس الأهلي خلال مباراة المنتخب والبرتغال

أكّد عدلي القيعي، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن مستوى المنتخب أمام البرتغال كان متوسطًا، ولكن النتيجة كانت متوقعة.





وأضاف " القيعي"، خلال مداخلته في برنامج «في التمنيات» الذي يقدمه أحمد حسن على إذاعة انرجي: "سعيد ببداية محمد الشناوي مع الفراعنة، ودخل رسميًا في منافسة قوية مع أحمد الشناوي وعصام الحضري لحراسة عرين المنتخب في المونديال".





وأشار إلى أنه متوقع أن يتطور أداء الفريق خلال مباراة اليونان المقبلة، وأنه يتوقع أن يتقدم الفراعنة لأدوار متقدمة في المونديال.





وتابع: "المنتخب البرتغالي يغيظ وكان هناك فارق في اللياقة في نهاية المباراة وأداء رونالدو خلال الدقائق الأخيرة كان مبهرًا".