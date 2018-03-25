ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

النقلي يجري عمليات المونتاج والمكساج لـ"البيت الكبير" الأسبوع الجاري

الأحد 25/مارس/2018 - 04:51 م
صدى البلد
أ ش أ
يبدأ المخرج محمد النقلي الأسبوع الجاري عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة لمسلسل (البيت الكبير) الذي يعرض حاليا على الفضائيات.

وقال النقلي ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه ترك بلاتوه تصوير المسلسل بشكل نهائي بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد ، موضحا أنه سعيد برد فعل الجمهور على النجاح الذي حققه المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول الصراع على الإرث بين "عبدالحكيم " كبير أعيان الصعيد ، وزوجته "جبرية" وشقيقته "فوزية" وشقيقه "عبدالله" ، الذي يترك الصعيد وينتقل للإقامة في القاهرة ، ومع مرور الوقت تتوسع أعماله ويصبح لديه ثروة طائلة ، ثم يتعرض لأزمات مادية وتنقلب الأحداث رأسا على عقب لتبدأ الصراعات الأخوية.

(البيت الكبير) بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر ريحانة، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

ترشيحاتنا

الأهلى يحصن "مدافعه الأساسي" عقب معسكر المنتخب بسويسرا

شاهد ... مدرب منتخب إيران يحرج مسئولا باتحاد الكرة على الهواء : "أعطني راتبي أولا"

تناول كوب من هذا المشروب يقضى على الحموضة تماما

أحمد حسن يعلق على فيديو «ميدو والبلدوزر»

التعليم العالي : نصف يوم إجازة بالتناوب للتصويت في الانتخابات الرئاسية

الجندي يعتذر لمجلس النواب ويؤكد: لم أقصد الإساءة

عمومية الجبلاية تشكو عبد الغني إلى أبو ريدة

جالاتا سراي التركى يرصد 110 ملايين جنيه لضم تريزيجيه

الجهاز الطبي للزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجه إلى إيهاب جلال

الشركة الراعية لمنتخب مصر توضح موقف محمد صلاح من الأزمة الإعلانية لطائرة الفراعنة

مدير أمن القاهرة يتفقد اللجان قبل ساعات من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية ..صور

شاهد.. مشروع «معًا لتطوير العشوائيات» بحي السلام بالقاهرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"قابيل" يبحث مع وفد "سياك" الصينية ضخ استثمارات جديدة فى إنتاج السيارات.. صور

ماريا كاري في أحضان طليقها نيك كانون بحفل «Kids choice awards».. صور

جاستين بيبر يتعرض لحادث سير في هوليوود.. صور

قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

"داليا البحيري" بإطلالة راقية في عرض أزياء بهيج حسين

فيديو

وزير القوى العاملة يوجه رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية.. فيديو
شاهد.. تسليم أوراق الاقتراع للقضاة داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية
محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بقطعة أرض بقيمة 12 مليون جنيه.. فيديو وصور
شاهد.. مشروع «معًا لتطوير العشوائيات» بحي السلام بالقاهرة
مناهضة التحرش بجامعة القاهرة: تدريبات بدنية للطالبات للتعريف بآليات الدفاع عن النفس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟