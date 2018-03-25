النقلي يجري عمليات المونتاج والمكساج لـ"البيت الكبير" الأسبوع الجاري

يبدأ المخرج محمد النقلي الأسبوع الجاري عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأخيرة لمسلسل (البيت الكبير) الذي يعرض حاليا على الفضائيات.



وقال النقلي ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه ترك بلاتوه تصوير المسلسل بشكل نهائي بعد الانتهاء من تصوير جميع المشاهد ، موضحا أنه سعيد برد فعل الجمهور على النجاح الذي حققه المسلسل.



وتدور أحداث المسلسل حول الصراع على الإرث بين "عبدالحكيم " كبير أعيان الصعيد ، وزوجته "جبرية" وشقيقته "فوزية" وشقيقه "عبدالله" ، الذي يترك الصعيد وينتقل للإقامة في القاهرة ، ومع مرور الوقت تتوسع أعماله ويصبح لديه ثروة طائلة ، ثم يتعرض لأزمات مادية وتنقلب الأحداث رأسا على عقب لتبدأ الصراعات الأخوية.



(البيت الكبير) بطولة لوسي، وأحمد بدير، وسوسن بدر، ومنذر ريحانة، وحجاج عبدالعظيم، وطارق صبري، ودنيا المصري، وريم هلال، وأحمد صيام، وشريف باهر، وتيسير عبدالعزيز، وإيمان أيوب، وأحمد النقلي، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.