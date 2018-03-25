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التعليم: السماح لطلاب التعليم الفني المفصولين بالتقدم للامتحان هذا العام

الأحد 25/مارس/2018 - 04:32 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أرسل الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية بجميع انحاء الجمهورية ، بموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم، على السماح لطلاب التعليم الفني (الدبلوم و النقل) ، الذين استنفذوا مرات الرسوب أو الفصل وإعادة القيد و تم فصلهم نهائيًا ، بالتقدم للإمتحان هذا العام من الخارج للصف الدراسي الذي بلغوه .

وأوضح الجيوشي أن هذه الموافقة تأتي وفقًا لأحكام المادتين 24 و 25 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، و وفق أحكام القرار الوزاري رقم 562 بتاريخ 9 فبراير 2014 بنظام العمال مع السماح لهم بدخول الامتحان هذا العام.
التعليم: السماح لطلاب التعليم الفني المفصولين بالتقدم للامتحان هذا العام

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