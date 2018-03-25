سحر رامي والمنتج طارق رمسيس يفتتحان "مبدعون بلا حدود" 23 أبريل



يذكر أن الفنانة سحر رامي شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل (الكارما)، وهو الجزء الثاني من مسلسل (الكبريت الأحمر).. أما المنتج طارق رمسيس فيستعد لطرح فيلمه الجديد (مطربين عن الطعام) من بطولة نرمين ماهر، وأحمد عزمي، وإيناس النجار، ومراد فكري، ومن تأليف ناصر حساني، وإخراج رامي مكرم وعجمي السيد.



تفتتح كل من الفنانة سحر رامي والمنتج طارق رمسيس فعاليات الملتقى التشكيلي الدولي (مبدعون بلا حدود) مساء يوم 23 أبريل المقبل، وذلك بمقر قاعة لمسات للفنون بوسط القاهرة.وقالت الفنانة سحر رامي "إنها سعيدة بتجربة افتتاح معرض فن تشكيلي يجرى التحضير له، خاصة أن علاقة الفن التشكيلي بالسينما والدراما تعتبر جزءا لا يتجزأ، ونظرا لأن الفن التشكيلي ضمن الفنون البصرية".ومن جانبه، أكد رمسيس رئيس مجموعة (كاراس) للإنتاج السينمائي أهمية تشجيع تجارب مبدعي الفن التشكيلي.. فيما أوضحت نرمين شمس مدير قاعة لمسات للفنون أن الملتقى يضم العديد من مشاركات التشكيليين المصريين والعرب، لافتة إلي أنه سيتم استقبال المشاركات حتى 30 مارس الجاري لحين افتتاح الملتقى.