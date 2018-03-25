الولايات المتحدة تصنف "كتيبة الإمام البخاري" السورية كمنظمة إرهابية

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها ميليشيا "كتيبة الإمام البخاري" بسوريا، كمنظمة إرهابية، واتهمتها بالقيام بأنشطة إرهابية، واعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي واقتصاده.



ومن جانبها قالت صحيفة "الوطن" السورية إن الاشتباكات العنيفة قد عادت في شمال سوريا، مضيفة أن حرب التصفية المتبادلة بين "هيئة تحرير الشام" الواجهة الجديدة لـ"جبهة النصرة"، وبين "جبهة تحرير سوريا" المشكلة مؤخرا.



ونقلت الصحيفة السورية معلومات عن أن مناطق عدة في محافظة إدلب شهدت استنفارا في صفوف الفصيلين المتقاتلين، بعد عودة الاشتباكات المتقطعة بينهما وفشل المفاوضات بينهما لعدم الوصول إلى اتفاق، نتيجة خلافات على الانسحاب من مناطق السيطرة، وإعادة السلاح الثقيل ومخازن السلاح والإفراج عن أسرى لا علاقة لهم بالاقتتال.



يأتي ذلك مع استمرار القتال في مناطق عدة من سوريا، وذلك ضمن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات وراح ضحيتها الالاف، إلى جانب ملايين اللاجئين.