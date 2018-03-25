ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الولايات المتحدة تصنف "كتيبة الإمام البخاري" السورية كمنظمة إرهابية

الأحد 25/مارس/2018 - 04:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شريف سيد
صنفت الولايات المتحدة الأمريكية في بيان لها ميليشيا "كتيبة الإمام البخاري" بسوريا، كمنظمة إرهابية، واتهمتها بالقيام بأنشطة إرهابية، واعتبرت أنها تهدد الأمن القومي الأمريكي واقتصاده.

ومن جانبها قالت صحيفة "الوطن" السورية إن الاشتباكات العنيفة قد عادت في شمال سوريا، مضيفة أن حرب التصفية المتبادلة بين "هيئة تحرير الشام" الواجهة الجديدة لـ"جبهة النصرة"، وبين "جبهة تحرير سوريا" المشكلة مؤخرا.

ونقلت الصحيفة السورية معلومات عن أن مناطق عدة في محافظة إدلب شهدت استنفارا في صفوف الفصيلين المتقاتلين، بعد عودة الاشتباكات المتقطعة بينهما وفشل المفاوضات بينهما لعدم الوصول إلى اتفاق، نتيجة خلافات على الانسحاب من مناطق السيطرة، وإعادة السلاح الثقيل ومخازن السلاح والإفراج عن أسرى لا علاقة لهم بالاقتتال.

يأتي ذلك مع استمرار القتال في مناطق عدة من سوريا، وذلك ضمن الحرب المستمرة منذ 7 سنوات وراح ضحيتها الالاف، إلى جانب ملايين اللاجئين.

ترشيحاتنا

«ديلي ميل» تكشف تفاصيل صفقة «ليفربول» الجديدة للإبقاء على محمد صلاح

شاهد ... مدرب منتخب إيران يحرج مسئولا باتحاد الكرة على الهواء : "أعطني راتبي أولا"

«4 أمور» تحدث عند تلاوة القرآن على شخص ممسوس من الجن ..فيديو

المخرج كمال منصور لـ«صدى البلد»: منزل «أبو العروسة» معروض للبيع

ماريا كاري في أحضان طليقها نيك كانون بحفل «Kids choice awards».. صور

الرئيس السيسي يمنح"قطان" وشاح النيل في نهاية عمله سفيرا للسعودية بالقاهرة

جالاتا سراي التركى يرصد 110 ملايين جنيه لضم تريزيجيه

الجهاز الطبي للزمالك يوجه تحذيرا شديد اللهجه إلى إيهاب جلال

تناول كوب من هذا المشروب يقضى على الحموضة تماما

عمومية الجبلاية تشكو عبد الغني إلى أبو ريدة

هاني رمزي يكشف الأسماء الواجب ضمها للمنتخب خلال الفترة القادمة

وزير الرياضة: إذاعة 24 مباراة بمونديال روسيا على شاشة التليفزيون المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"قابيل" يبحث مع وفد "سياك" الصينية ضخ استثمارات جديدة فى إنتاج السيارات.. صور

ماريا كاري في أحضان طليقها نيك كانون بحفل «Kids choice awards».. صور

جاستين بيبر يتعرض لحادث سير في هوليوود.. صور

قصور الثقافة تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية.. صور

"داليا البحيري" بإطلالة راقية في عرض أزياء بهيج حسين

فيديو

وزير القوى العاملة يوجه رسالة لشعب وعمال مصر بمناسبة الانتخابات الرئاسية.. فيديو
شاهد.. تسليم أوراق الاقتراع للقضاة داخل محكمة شمال القاهرة بالعباسية
محافظ الغربية يستقبل مواطنا تبرع بقطعة أرض بقيمة 12 مليون جنيه.. فيديو وصور
شاهد.. مشروع «معًا لتطوير العشوائيات» بحي السلام بالقاهرة
مناهضة التحرش بجامعة القاهرة: تدريبات بدنية للطالبات للتعريف بآليات الدفاع عن النفس.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟

ما تقييمك لأداء المنتخب المصري أمام البرتغال؟