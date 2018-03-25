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أخبار العالم

رئيس الوزراء اليوناني يحث تركيا على احترام القانون الدولي

الأحد 25/مارس/2018 - 04:48 م
صدى البلد
أ ش أ
وجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ، اليوم الأحد ، رسالة حادة اللهجة تركيا ، حثها فيها على التوقف عن أنشطتها غير القانونية في بحر إيجة واحترام القانون الدولي.

وأكد تسيبراس ، وفقا لصحيفة (إيكاثمريني) اليونانية ، أن اليونان لديها القدرة على حماية حقوقها السيادية وسلامة أراضيها.

وفي تناوله لقضية الجنديين اليونانيين اللذين ألقي القبض عليهما في تركيا بعد عبورهما الحدود في وقت سابق من الشهر الجاري ، قال تسيبراس إن الحكومة اليونانية تبذل قصارى جهدها للتأكد من عودة الجنديين لوطنهما في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال زيارة تسيبراس الى جزيرة بسارا ، وهي جزيرة صغيرة شمال غرب جزيرة خيوس شرق بحر إيجة ، في الذكرى السنوية لاستقلال اليونان عن الحكم العثماني منذ عام 1821.

وفي نفس الوقت ، أقيم اليوم العرض العسكري السنوي في أثينا لإحياء ذكرى حرب استقلال اليونان.

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