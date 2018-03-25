رئيس الوزراء اليوناني يحث تركيا على احترام القانون الدولي

وجه رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ، اليوم الأحد ، رسالة حادة اللهجة تركيا ، حثها فيها على التوقف عن أنشطتها غير القانونية في بحر إيجة واحترام القانون الدولي.



وأكد تسيبراس ، وفقا لصحيفة (إيكاثمريني) اليونانية ، أن اليونان لديها القدرة على حماية حقوقها السيادية وسلامة أراضيها.



وفي تناوله لقضية الجنديين اليونانيين اللذين ألقي القبض عليهما في تركيا بعد عبورهما الحدود في وقت سابق من الشهر الجاري ، قال تسيبراس إن الحكومة اليونانية تبذل قصارى جهدها للتأكد من عودة الجنديين لوطنهما في أقرب وقت ممكن.



جاء ذلك خلال زيارة تسيبراس الى جزيرة بسارا ، وهي جزيرة صغيرة شمال غرب جزيرة خيوس شرق بحر إيجة ، في الذكرى السنوية لاستقلال اليونان عن الحكم العثماني منذ عام 1821.



وفي نفس الوقت ، أقيم اليوم العرض العسكري السنوي في أثينا لإحياء ذكرى حرب استقلال اليونان.