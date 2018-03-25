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أخبار العالم

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يمنع صحفيا معتقلا من لقاء محاميه

الأحد 25/مارس/2018 - 04:47 م
صدى البلد
أ ش أ
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم /الأحد/ الصحفي الفلسطيني بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين من اللقاء بمحاميه، وذلك بالتزامن مع جلسة تمديد مقرر لها يوم غد.

وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن المعتقل عبد الحق يقبع في مركز توقيف وتحقيق (بيتح تكفا).. فيما استنكرت المؤسسات الصحفية والرسمية والوطنية في محافظة نابلس، من جانبها، اعتقال قوات الاحتلال لعبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين.

وطالب مشاركون في وقفة تضامنية مع الزميل عبد الحق، نظمت اليوم أمام مقر تلفزيون فلسطين في مدينة نابلس، بالإفراج الفوري عنه.. وقال ممثل نقابة الصحفيين في نابلس جعفر اشتية "إن الوقفة جاءت للتضامن مع الصحفي عبد الحق واستنكارا لسياسة الاعتقال بحق الصحفيين، الذين ينقلون معاناة شعبهم.. لافتا إلي أن الاحتلال مازال يعتقل نحو 30 صحفيا في سجونه، وهو مؤشر واضح لاستهداف الجسم الصحفي الفلسطيني".

وبدوره، أكد مدير مكتب وزارة الإعلام في نابلس ناصر جوابرة ضرورة وقوف المؤسسات الدولية عند مسؤولياتها تجاه ما يحدث من انتهاكات بحق الصحفيين، الذين يعتبرون الصوت الحر لأبناء شعبهم.. كما استنكر أمين سر حركة فتح بنابلس جهاد رمضان اعتقال عبد الحق المشهود له في الميدان نقله للحقيقة وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عبد الحق أثناء عودته من مشاركته في دورة إعلامية خارج فلسطين ليتم توقيفه على معبر الكرامة من قبل قوات الاحتلال.

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