أردوغان يعلن انطلاق عمليات عسكرية في العراق

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن انطلاق عملية عسكرية في مدينة سنجار العراقية؛ وذلك في استمرار لعملية غصن الزيتون التي بدأت في يناير الماضي وانتهت بالسيطرة على مدينة عفرين السورية.





وقال "أردوغان"، في كلمة له وفق فضائية "تي آر تي" التركية: "قلنا إننا سوف ندخل سنجار (شمالي العراق) أيضًا والآن بدأت العمليات العسكرية هناك".





وأضاف "أننا نحارب الإرهابيين في الداخل والخارج. نحن لسنا دولة احتلال وهمنا الأكبر هو مكافحة الإرهابيين".





يذكر أن أردوغان أعلن في العشرين من يناير الماضي انطلاق عملية غصن الزيتون التركية في سوريا، وانتهت بالسيطرة على مدينة عفرين السورية، والقضاء على التنظيمات الكردية هناك وسط تنديد دولي، واصفة ما قام به أردوغان بالاحتلال لأراضٍ عربية.