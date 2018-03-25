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رياضة

«فضيحة الفيديو» تجبر مجدي عبدالغني على مغادرة معسكر المنتخب بسويسرا

الأحد 25/مارس/2018 - 04:47 م
مجدى عبدالغنى
مجدى عبدالغنى
يسرى غازى
غادر مجدي عبدالغني عضو إتحاد الكرة سويسرا عائدا إلى القاهرة عقب فضيحة الفيديو المسرب لقناة أون سبورت والألفاظ الخارجة عن النص فى الفاصل بالاستوديو التحليلي لمباراة منتخب مصر والبرتغال الودية.

وتلقى منتخب الفراعنة الكبار بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، خسارة أمام البرتغال بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جرى يوم الجمعة الماضية على هامش معسكر سويسرا التدريبي فى إطار الاستعداد للمشاركة فى نهائيات مونديال روسيا المقرر انطلاقه خلال شهر يونيو المقبل.

وتلقى البلدوزر سيلا من الانتقادات على الألفاظ الخارجة عن النص فى الاستوديو التحليلي، ما دفع المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية أن يتفق معه على مغادرة المعسكر التدريبي في سويسرا والعودة إلى القاهرة.

يذكر أن منتخب مصر الأول سوف يلتقى اليونان وديا بعد غد الثلاثاء في المعسكر التدريبي الذي يجرى حاليا فى سويسرا.

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