الأهلي يعلن التفاصيل الكاملة لحجز منتجع مرسى مطروح

أعلن النادي الأهلي عن فتح باب الحجز لمنتجع النادي بمرسى مطروح للأعضاء؛ بما يستهدف خدمة أعضاء الجمعية العمومية والتأكيد على تلبية كافة مطالبهم وتحديدًا قطاع الرواد وفقًا لما جاء في برنامج عائلة الأهلي الذي قدمه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والذي بدأ فعليًا في تنفيذ فقراته على كافة الاتجاهات والمجالات والألعاب والتي كان آخرها تكريم أبناء النادي من ذوى الاحتياجات الخاصة في حفل ضخم أقيم مؤخرًا بفرع النادي بمدينة نصر.
من جانبه قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إنه تم تخصيص الحجز بمنتجع النادي الأهلي بمرسى مطروح لقطاع الرواد من الفوج الأول وحتى التاسع خلال الفترة الزمنية من الرابع عشر من إبريل المقبل وحتى السادس عشر من يونيو والفوج الـ23 وحتى الـ26 أيضًا للرواد وباقي الأفواج لأعضاء النادي، كما تم أيضا إجراء تخفيضات على أسعار الأفواج للرواد مقارنة بالأعوام السابقة، وسوف يستمر العمل بمنتجع النادي بمرسى مطروح خلال شهر رمضان استجابة لرغبة أعضاء الجمعية العمومية.