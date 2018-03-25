الأهلي يعلن التفاصيل الكاملة لحجز منتجع مرسى مطروح

أعلن النادي الأهلي عن فتح باب الحجز لمنتجع النادي بمرسى مطروح للأعضاء؛ بما يستهدف خدمة أعضاء الجمعية العمومية والتأكيد على تلبية كافة مطالبهم وتحديدًا قطاع الرواد وفقًا لما جاء في برنامج عائلة الأهلي الذي قدمه مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب والذي بدأ فعليًا في تنفيذ فقراته على كافة الاتجاهات والمجالات والألعاب والتي كان آخرها تكريم أبناء النادي من ذوى الاحتياجات الخاصة في حفل ضخم أقيم مؤخرًا بفرع النادي بمدينة نصر.



