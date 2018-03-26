الصحة تطلق خدماتها استعدادا لأول يوم انتخابات

بدأت وزارة الصحة صباح اليوم فى نشر جميع خدماتها من سيارات الإسعاف ورفع حالة استعدادات المستشفيات.



وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن تفاصيل خطة التأمين الطبي بالمحافظات استعدادا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أنه سيتم الاعتماد على 2400 سيارة إسعاف بجميع محافظات مصر للتأمين الطبى للانتخابات، مشيرًا إلى أن توزيع سيارات الإسعاف يكون بمثابة سيارة إسعاف واحدة لـ 5 أو 7 لجان فى مناطق قريبة تمر عليها السيارة.



وقال إنه تم تجهيز من 5 لـ 10 سيارات إسعاف احتياطية بكل محافظة استعدادًا لأي حادث طارئ، موضحا أنه يتم الاعتماد فى تأمين اللجان الانتخابية أيضًا على تجهيز مستشفيات الإحالة لاستقبال أى حالات، وهى مستشفيات تتضمن كل التخصصات ومجهزة بغرف رعاية وعمليات فارغة وعددها 71 مستشفى إحالة على مستوى الجمهورية.



وأضاف أن رصيد أكياس الدم بالمستشفيات تم تجهيزها حتى وصلت إلى 20 ألف كيس دم بـ 28 مركز دم إقليميا على مستوى الجمهورية، مضيفا أنه سيتم الدفع بـ40 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات الطبية بالمناطق النائية، والتى ينعدم بها الخدمات الطبية مثل محافظة مرسى مطروح وسيوة وبعض المناطق الأخرى بالجيزة.



وأضاف أنه "سيتم انعقاد غرفة الأزمات منذ الصباح الباكر غدًا وتستمر لمدة الـ 3 أيام الانتخابية، وأيضًا غرفة أزمات موازية بكل مديرية وممثل عن بنك دم وهيئة الإسعاف".



وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزير يتابع تقارير مفصلة يوميًا عن تواجد الفرق الطبية بعملهم وتقديم الخدمات الطبية ومن يخالف التعليمات يتعرض لمساءلة قانونية.