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قصة رائد أدب الجواسيس في مصر.. استعانت الدولة به لكتابة رأفت الهجان

الأحد 25/مارس/2018 - 11:40 م
صدى البلد
محمد طاهر
في مدينة كفر الزيات محافظة الغربية 1929، ولد الكاتب الكبير صالح مرسي أو رائد أدب الجواسيس الذي نقل الكثير من أبطال المخابرات المصرية إلى التليفزيون في أعمال شهيرة أهمها "رأفت الهجان، والحفار، والصعود إلى الهاوية".

قبل أن ينطلق "مرسي" للقاهرة عمل 7 سنوات في البحرية مساعد مهندس، وحرس السفريات للملك فاروق، لكنه لم يستقر كثيرًا، وتعبت من السفر الطويل حقائبه، لذا قرر بعدها أن ينهي جولاته في البحر والسفر إلى القاهرة، وتقدم لكلية الآداب قسم الفلسفة ليلتحق بعدها بالعمل الصحفي.

شجعه الكاتب الكبير يوسف السباعي، والذي أرسل له أحد قصصه وأعجب كثيرًا بها وطالبه بالقدوم إلي القاهرة، وهو ما حدث بالفعل، حيث أنهى سبع سنوات سفر ليأتي للقاهرة ويلتحق بكلية الآداب قسم الفلسفة.

بعد أن نال شهادة الليسانس فى الآداب، تعرف على يوسف إدريس وهو فى بداية شهرته فى منتصف خمسينيات القرن الماضي، عن طريق إرسال محاولاته الأولى فى القصة عبر البريد لإدريس، فشجعه على نشرها في مجموعة قصصية، والرحيل إلى القاهرة، وهناك ارتاد المنتديات الأدبية والتحق بمجلة «صباح الخير» ونشر أول مجموعة قصصية بعنوان «الخوف»، ورشحت لجائزة الدولة لولا رفض العقاد لمجرد أن حوارها مكتوبا بالعامية.

كانت البدايات عادية لم تقترب حتى من قصصه القصيرة أو حتى روايته من حيث الدقة والتكنيك، سيطرت عليها المؤثرات الصوتية لكنها كانت محاولة منه لنقل أدب الجاسوسية إلينا، فمصر في حروب منذ العدوان الثلاثي، تئن من جراح نكسة يوليو، تفتخر وتزهو بشبابها الذي لقن الجيش الإسرائيلي هزيمة في 1973، أبطال حقيقيين ليسوا فقط على الجبهة لكن نقلوا معلومات كان لها مفعول السحر لماذا لا نكتب عنهم.

رغم كل ما كتبه صالح مرسي عن كتب الجاسوسية مثل «دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، الحفار، الصعود إلى الهاوية، حرب الجواسيس، سمية فهمي، السير فوق خيطوط العنكبوت»، وأعمالا أخرى مثل أنا قبلي دليلي، وزقاق السيد البلطي، والبحار موندي، والكداب، وصور من مصر، قصة زواج عصري، ورواية المهاجرون، وحب للبيع، والخوف، وسمية فهمى، وهم وأنا، إلا أنه كان يرفض بشكل قاطع أن يكتب عنه أو يلقب برائد أدب الجاسوسية، كان ينظر إليه كأدب عادي قصة قصيرة مسرح رواية دون أن يطلق على نفسه أي ألقاب.

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