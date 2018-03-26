الوطنية للانتخابات تحدد قواعد إرشادية للقضاة لاتباعها في العملية الانتخابية

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات عددا من القواعد الإرشادية للقضاة الذين يشرفون على الانتخابات، لاتباعها قبل وأثناء وبعد الاقتراع، وحددت الهيئة الشخصيات التى يحق لهم الدخول مقر اللجنة الفرعية بعد موافقة رئيسها وهم مندوب المرشح ووكيله، ومتابعو منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والهيئات الدولية، وممثلو وسائل الإعلام المختلفة، والزائرون من أعضاء المفوضيات الانتخابية من مختلف دول العالم والمترجمون الخاصون بهم.



ومن القواعد التى يجب على رئيس كل لجنة فرعية التأكد منها قبل بدء عملية الاقتراع، أن يتأكد من وجود ملصق برقم اللجنة الفرعية، وإزالة أي لافتات دعائية لأى مرشح فى محيط مركز الاقتراع، وتنظيم طوابير الناخبين بالتنسيق مع المسئول عن تأمين المركز الانتخابى وإعطاء الأولوية لكبار السن وذوى الإعاقة، على أن يقوم أيضًا بتحديد مكان تواجد مندوبى المرشحين والمتابعين داخل اللجنة، ومراجعة أدوات العملية الانتخابية، حيث لابد من التأكد من أن صندوق الاقتراع فارغ واستعراضه أمام الحاضرين ثم اختيار 4 أقفال بلاستيكية لغلق جوانب الصندوق، بجانب فض العلامات التأمينية للصندوق الكرتونى المسلم لرئيس اللجنة الفرعية من لجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية فى اليوم السابق على الاقتراع وإفراغ محتوياته، حيث يحتوى كل دفتر على 100 بطاقة اقتراع.



وتضمنت الإجراءات الخاصة أثناء عملية الاقتراع، أن يبدأ التصويت فى التاسعة صباحًا حيث يبدأ الاقتراع بالسماح لرئيس وأمناء وأعضاء اللجنة الفرعية بالإدلاء بأصواتهم وإثبات ذلك فى نموذج التصويت بالانتخابات الرئاسية، ثم السماح للناخبين بالدخول بأولوية الحضور والاقتراع بعد التأكد من هوية الناخب وعدم وجود حبر فوسفورى على أى من أصابع الناخب، وتختم بطاقة الاقتراع على ظهرها وتعطى للناخب لتصويت عليها ثم وضعها بصندوق الاقتراع وتسجيل اسمه فى كشوف المصوتين حتى لا يقوم بالتصويت مرة أخرى.



وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات فى قواعدها الإرشادية، أنه نظرًا لقيام بعض الناخبين بتصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلًا على انتخابهم مرشحًا بعينه، وهو ما قد يشى باحتمال التصويت تحت تأثير وعد أو عيد، فإنه يجب على رؤساء اللجان منع ذلك وتحرير مذكرة بالواقعة لمن يتم ضبطه، كما أنه يتم تحرير مذكرة لمن يحاول عدم وضع بطاقة الاقتراع فى الصندوق والخروج بها.



ونبهت على رؤساء اللجان التأكد من شخصية المرأة المنتقبة وعدم سبق غمس أحد أصابعها فى الحبر الفوسفورى قبل تصويتها، وفى حالة رفضها لا يسمح لها بالتصويت، كما نبهت الهيئة على رؤساء اللجان بعدم غلق اللجنة قبل التاسعة مساءً حتى لو لم يكن هناك ناخبون داخل الحرم الانتخابى، كما يسمح بالتصويت بعد التاسعة فى حال وجود ناخبين داخل الحرم الانتخابى.