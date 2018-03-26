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حوادث

الوطنية للانتخابات: 13 ألفا و706 لجان فرعية جاهزة للعرس الديمقراطي

الإثنين 26/مارس/2018 - 04:30 ص
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2018
عمرو المصري
قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في بيان لها ، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

وأضافت أن عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الصناديق، يقترب من 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف".

وأوضحت أن هناك 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا حصلوا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

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