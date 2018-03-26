«الوطنية للانتخابات»: «القاهرة» الأكثر في عدد الناخبين .. و«جنوب سيناء» الأقل

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل، تم توزيعها داخل محافظات الجمهورية وجاءت كالتالي:



- محافظة القاهرة، عدد اللجان العامة 44 لجنة، وإجمالي المراكز الانتخابية 823 مركزا، وإجمالي اللجان الفرعية 1410 لجان، وإجمالي الناخبين 7 ملايين و409 آلاف و843 ناخبا.



- الإسكندرية، عدد اللجان العامة 18 لجنة، والمراكز الانتخابية 407 مراكز، واللجان الفرعية 681 لجنة، وإجمالي الناخبين بالمحافظة 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبا.



- القليوبية، عدد اللجان العامة 16 لجنة، والمراكز الانتخابية 546 مركزا، واللجان الفرعية 674 لجنة، وإجمالي الناخبين 3 ملايين و48 ألفا و951 ناخبا.



- المنوفية، عدد اللجان العامة 12 لجنة، والمراكز الانتخابية 522 مركزا، واللجان الفرعية 596 لجنة، وإجمالي الناخبين مليونان و514 ألفا و278 ناخبا.



- محافظة الغربية، عدد اللجان العامة 14 لجنة، والمراكز الانتخابية 701 مركز، واللجان الفرعية 786 لجنة، والناخبون 3 ملايين و224 ألفا و446 ناخبا.



- البحيرة، 18 لجنة عامة، 717 مركزا انتخابيا، 885 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 3 ملايين و730 ألفا و211 ناخبا.



- فيما جاء بكفر الشيخ، 14 لجنة عامة، و525 مركزا انتخابيا، و578 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين مليونان و124 ألفا و427 ناخبا.



- الشرقية، عدد اللجان العامة 23 لجنة، والمراكز الانتخابية 1032 مركزا، وإجمالي اللجان الفرعية 1149 لجنة، وعدد الناخبين 4 ملايين و103 آلاف و254 ناخبا.



- الدقهلية، 23 لجنة عامة، و792 مركزا انتخابيا، و983 لجنة فرعية، وعدد الناخبين 4 ملايين و95 ألفا و729 ناخبا، ودمياط، عدد اللجان العامة 10، والمراكز الانتخابية 225 مركزا، واللجان الفرعية 251 لجنة، وإجمالي الناخبين 983 ألفا و947 ناخبا.



- بورسعيد، عدد اللجان العامة 8، والمراكز الانتخابية 98 مركزا، واللجان الفرعية 111 لجنة، وإجمالي الناخبين 503 آلاف و699 ناخبا.



- والإسماعيلية، عدد اللجان العامة 10، والمراكز الانتخابية 210، واللجان الفرعية 222 لجنة، وعدد الناخبين 833 ألفا و779 ناخبا.



- السويس، 5 لجان عامة، و68 مركزا انتخابيا، و87 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 441 ألفا و772 ناخبا، و شمال سيناء،11 لجنة عامة، و49 مركزا انتخابيا، و61 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 250 ألفا و605 ناخبين.



- أما جنوب سيناء، فيها 9 لجان عامة، و15 مركزا انتخابيا، و18 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 101 ألف و742 ناخبا.



- الجيزة، 23 لجنة عامة، و567 مركزا انتخابيا، و983 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 5 ملايين و257 ألفا و734 ناخبا.



- الفيوم، 9 لجان عامة، و335 مركزا انتخابيا، و424 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين مليون و854 ألفا و176 ناخبا.



- بني سويف، 9 لجان عامة، و482 مركزا انتخابيا، و514 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين مليون و741 و507 ناخبين.



- المنيا، 13 لجنة عامة، و586 مركزا انتخابيا، و715 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 3 ملايين و209 آلاف و23 ناخبا.



- أسيوط، 15 لجنة عامة، و497 مركزا انتخابيا، و599 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين مليونان و563 ألفا و259 ناخبا.



- سوهاج، 18 لجنة عامة، و720 مركزا انتخابيا، و781 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين مليونان و845 ألفا و567 ناخبا.



- وكذلك قنا، وبها 10 لجان عامة، و359 مركزا انتخابيا، و434 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين مليون و875 ألفا و16 ناخبا.



- الأقصر، 6 لجان عامة، و170 مركزا انتخابيا، و195 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 781 ألفا و17 ناخبا.



- أسوان، 8 لجان عامة، و229 مركزا انتخابيا، و249 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 971 ألفا و280 ناخبا.



- الوادي الجديد، 5 لجان عامة، و60 مركزا انتخابيا، و61 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 168 ألفا و836 ناخبا.



- مطروح، 8 لجان عامة، و145 مركزا انتخابيا، و149 لجنة فرعية، وإجمالي الناخبين 272 ألفا و397 ناخبا.



- البحر الأحمر، 8 لجان عامة، و109 مراكز انتخابية، و110 لجان فرعية، وإجمالي الناخبين 336 ألفا و954 ناخبا.