ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

كيفية الإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية خطوة بخطوة.. فيديو

الأحد 25/مارس/2018 - 08:13 م
الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
محمد العيسوي
حرصًا من "صدى البلد" على موافاة قرائه ومتابعيه بكل ما هو جديد ومواكب للحدث على مختلف أنواعه وتطوراته، يقدم لهم جميع الأخبار والمتابعات الحصرية لحظة بلحظة لماراثون الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا، وكذلك الطرق المتبعة للإدلاء بالصوت من البداية وحتى النهاية.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، تبدأ غدا الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

«بسيوني»: الزمالك يفتقد الشخصية.. وحزين للخروج من الكونفيدرالية

شاهد.. الفنانة المعتزلة حنان ترك في أحدث ظهور لها

مروان محسن: أدينا مباراة جيدة أمام البرتغال ونسعى للفوز على اليونان.. فيديو

أحمد شوبير يكشف عن فريق " محمد صلاح " خلال الموسم المقبل

نجم الزمالك السابق يقود «سريع وادي زم» لفوز ثمين في الدوري المغربي

الداخلية : مقتل 6 إرهابيين من حركة حسم فى تبادل للنيران بالبحيرة

أسرع حيلة لحرق دهون البطن فى 10 أيام

استياء في الجبلاية بسبب «مجاملات» معسكر الفراعنة بسويسرا

خبير تغذية ينصح بتناول هذه الفاكهة للقضاء على الحموضة

ماريا كاري في أحضان طليقها نيك كانون بحفل «Kids choice awards».. صور

أحمد السعدني يعلق على «فضيحة فيديو» منتخب مصر

عمرو دياب يفاجئ جمهوره بـ«عروض» لتشجيع الفراعنة في روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«أبو العينين» يشارك في احتفال السفارة السعودية بانتهاء فترة عمل «قطان» سفيرًا بالقاهرة

ننشر الصور الأولى للإرهابيين المتورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الداخلية: مقتل 6 من منفذي حادث محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .. صور

«قوات التأمين» تتسلم مقار لجان الانتخابات الرئاسية في القليوبية.. صور

الوطنية للإعلام تقيم احتفالية بمرور 54 عامًا على إنشاء إذاعة القرآن الكريم.. صور

فيديو

محافظ الدقهلية: استعداد تام لاستقبال المواطنين بمقار الانتخابات ..فيديو
«موسى»: يحق لصاحب البطاقة المنتهية التصويت في الإنتخابات الرئاسية.. فيديو
أحمد موسى: المشاركة في الانتخابات دعم لحرب الدولة على الإرهاب ..فيديو
شاهد.. تفاصيل «صوتك فارق» لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية
رئيس الفجيرة: الأهلي يمتلك قاعدة جماهيرية في الإمارات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟
هل تتوقع فوز مصر على اليونان في المباراة القادمة؟