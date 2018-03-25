كيفية الإدلاء بصوتك في الانتخابات الرئاسية خطوة بخطوة.. فيديو



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

حرصًا من "صدى البلد" على موافاة قرائه ومتابعيه بكل ما هو جديد ومواكب للحدث على مختلف أنواعه وتطوراته، يقدم لهم جميع الأخبار والمتابعات الحصرية لحظة بلحظة لماراثون الانتخابات الرئاسية التي تنطلق غدا، وكذلك الطرق المتبعة للإدلاء بالصوت من البداية وحتى النهاية.وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، تبدأ غدا الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و 367 لجنة عامة في الداخل.ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.