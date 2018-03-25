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مؤسس «فيسبوك» يعترف بخيانة المستخدمين بعد أسبوع من الخسائر المالية والإدانات الدولية.. والقضاء الإيطالي يوجه ضربة للموقع الأمريكي

الأحد 25/مارس/2018 - 08:21 م
صدى البلد
شادي عبدالله
مارك زوكربرج ينشر اعتذارًا في 9 صحف أمريكية وبريطانية
فيسبوك خسرت 58 مليار دولار من قيمتها السوقية
اتساع نطاق حملة قاطعوا فيسبوك

اعترف مؤسس ومدير موقع "فيس بوك" مارك زوكربرج بوقوع إدارة الموقع في خطأ انتهاك خصوصية بيانات المستخدمين و"خيانة الأمانة"، عبر اعتذار نشره على هيئة إعلان على صفحة كاملة في 9 صحف بريطانية وأمريكية، وقال "نتحمل مسؤولية حماية بياناتكم. إذا لم نتمكن من ذلك فإننا لا نستحقها".

وأوضح مارك زوكربرج أن اختبارا طوره باحث جامعي "سرب بيانات فيس بوك الخاصة بملايين الأشخاص عام 2014". وقال: "كان ذلك خرقا للثقة وخيانة الأمانة وأنا آسف لأننا لم نقم بالمزيد آنذاك. نقوم حاليا بخطوات لضمان عدم حدوث ذلك مجددا"، لكنه لم يأتِ على ذكر شركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية التي عملت على حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية والمتهمة باستخدام هذه البيانات، وحمّلت الشركة كذلك الباحث في جامعة كامبريدج ألكساندر كوجان مسؤولية أي خرق محتمل لقواعد البيانات، وأنشأ كوجان تطبيق اختبار بشأن نمط الحياة لفيسبوك، حمّله 270 ألف شخص، ما سمح بالوصول إلى عشرات الملايين من المتصلين بهم، ويشير فيس بوك إلى أن الباحث مرر هذه المعلومات إلى "كامبريدج أنالتيكا" من دون علم الشركة. لكن كوجان أكد أنه تتم التضحية به ككبش فداء.

وكرر مارك قوله إن الموقع قام بتبديل القواعد المتعلقة بالتطبيقات لمنع حصول اختراق مماثل مستقبلا. وقال: "نحقق في كل تطبيق وصل إلى كميات كبيرة من المعلومات قبل إصلاح ذلك. نتوقع وجود المزيد"، متعهدا بحظر هذه التطبيقات وبإبلاغ المستخدمين المتأثرين.

ويأتى الاعتذرا بعدما فتش محققون من الهيئة التنظيمية المعنية بحماية البيانات في بريطانيا، الجمعة، مقر شركة كامبريدج أناليتيكا بسبب مزاعم بأنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات خاصة عن مستخدمي فيس بوك لاستهداف ناخبين أمريكيينن فيما طلب مشرعون أمريكيون من زوكربرج، أن يأتي إلى الكونجرس لتوضيح كيفية وصول البيانات إلى الشركة.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مستشارة سياسية سابقة في كامبريدج أناليتيكا اتهمت الشركة بتضليل الرأي العام البريطاني بشأن عملها لصالح مجموعة مؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل التصويت على الانسحاب، وقالت بريتاني كايزر، مديرة تطوير الأعمال في الشركة من 2014 حتى أوائل هذا العام، للصحيفة إن كامبريدج أناليتيكا نفذت أعمال تحليل وتقييم بيانات للمجموعة المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بينما نفت علنا أنها قامت بذلك. 

وفي سياق متصل، خسرت شركة "فيس بوك" معركة قضائية أمام إحدى الشبكات الإيطالية الصغيرة، حيث ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" الأمريكي أن شركة "كليمبوك" الإيطالية، وهي شركة إلكترونية خاصة بمتسلقي الجبال، ربحت قضية لحقوق الملكية ضد "فيس بوك" للاحتفاظ باسمها.

ولم يشفع الاعتذار الرسمي الذي تقدم به زوكربيرج للمستخدمين، حيث واصل المستثمرون بيع أسهم فيس بوك، وظهرت الكثير من التساؤلات حول مدى الأضرار التي قد تلحق بالموقع بعد خسائر الشركة المالكة، وسط انتشار حملة لحذف فيس بوك، وتداول المستخدمون هاشتاج #deletefacebook (#احذفوا فيس بوك) وكذلك #BoycottFacebook (#قاطعوا فيس بوك)، فيما فقدت شركة فيس بوك 58 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسواق المال الأمريكية، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وكانت فيسبوك قالت إن "كليمبوك" يحمل تصميما مشابها جدا في "الهيكل البصري واللفظي وكذلك الفكرة الأساسية"، كما أن خدماته "متشابهة جزئيا" مع خدماتها، كما ذكرت فيس بوك أن المستخدمين يمكن أن يخلطوا بين الموقعين، بينما استعرض مكتب براءات الاختراع التابع لوزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية الشكوى وقرر أن تحتفظ شركة "كليمبوك" بنفس الاسم، وذكرت الوزارة أنه "من غير المحتمل" أن يخلط مستخدمو فيسبوك بين الموقعين "بغض النظر عن أوجه التشابه بين الخدمات".

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