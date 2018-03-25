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ثقافة

وزير الثقافة تفتتح قاعات الفنون والموسيقى والمكفوفين في دار الكتب

الأحد 25/مارس/2018 - 08:07 م
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
طارق موسى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ثلاثة قاعات جديدة للفنون والموسيقى والمكفوفين بالطابق الثالث بمقر دار الكتب بكورنيش النيل وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد الشوكى رئيس دار الكتب والوثائق القومية ، الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، خالد حنفي عضو مجلس النواب ، الدكتور نادر عبد الدايم رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب وذلك ظهر اليوم الأحد 25 مارس.

عبرت عبد الدايم عن سعادتها بانضمام القاعات الثلاث إلى منظومة العمل الثقافي بالوزارة مشيدة بالجهد المبذول لإنهاء التجهيزات الخاصة بهم ووجهت التحية إلى كل رؤساء الدار السابقون الذين ساهموا في عملية الإنشاء كما وجهت بضرورة تخصيص قاعة الفنون الاضافية لأنشطة الأطفال وتحديث الكتب الموجودة بها بما يتماشى مع الفعاليات المقامة بها وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب .

بدأت مراسم افتتاح القاعات بعرض فيلم تسجيلي يرصد خطوات تطويرها والتي بدأت عام 2008 وصولا إلى مرحلة التجهيز والافتتاح أعقبه تفقد القاعات الثلاثة والاطلاع على محتويات متحف الآلات الموسيقية إلى جانب قاعة الأنشطة التي تضم تسجيلات نادرة سمع بصرية للعديد من ألوان الفنون التراثية المصرية، كما شهدت عبد الدايم عملية رقمنة اسطوانات تراثية باستخدام الوسائل الحديثة وفي الختام تفقدت قاعة المكفوفين التي تحتوي على أجهزة خاصة تساعد ذوي الإعاقة البصرية على استخدام الحاسب الآلي من خلال برامج ناطقة إضافة إلى إمكانية طباعة النصوص العادية وتحويلها إلى طريقة برايل.

من جانبه أوضح رئيس دار الكتب أن قاعة المكفوفين تضم 21 ألف كتاب مسموع إضافة إلى طابعة خاصة بطريقة برايل، وقال إن قاعة الفنون تحتوى على 40 ألف وسيط سمعي ما بين أسطوانات وشرائط كاسيت.

كما أكد النائب خالد حنفى أن الثقافة أحد الحقوق الأصيلة لذوى الاحتياجات الخاصة وافتتاح قاعة المكفوفين بدار الكتب أتاحها بطرق مختلفة "مسموعة أو برايل" .

يذكر أن قاعة المكفوفين تم تزويدها بأجهزة حاسب آلى مجهزة ببرامج خاصة بالإضافة إلى عشرات الكتب المطبوعة بطريقة برايل فى شتى مجالات المعرفة ، وخُصصت ثاني القاعات للفنون حيث تستقبل إبداعات الفنانين المصريين فى مجال الفنون الجميلة وتعد امتداد لمكتبة الفن التي أنشأتها دار الكتب سنة 1950 في جناح بمتحف الفن المصرى الحديث ثم انتقلت عام 1964 إلى شارع شامبليون بقصر النيل ومنه إلى المبنى الحالي لدار الكتب القومية عام 1979 وجارى العمل على نقل باقى مقتنياتها إلى القاعة الجديدة وتشمل كافة مجالات الفنون التشكيلية الى جانب عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه ، بينما تم تخصيص ثالث القاعات للتراث الشفهى الذى يضم مجموعة ضخمة من الأسطوانات وشرائط الكاسيت والمدونات الموسيقية والمراجع والموسوعات المتخصصة بأنواعها إلى جانب نوادر الأعمال الغربية والعربية.

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